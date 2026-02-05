Horóscopo de hoy para Leo del 5 febrero de 2026

Tu atención se dirigirá al mundo del dinero. Alguien especializado en el terreno financiero te hará ver la importancia de trazar un plan económico sostenible. La organización será tu gran aliada y, a través de ella, comenzarás a atraer la prosperidad que deseas y sabes que mereces.

Horóscopo de amor para Leo Recuerda que no todos pueden entender cómo te sientes, a menos que se los digas no pueden saberlo. Aun si te sientes harto o solo frustrado contigo mismo permanece positivo. Pasa run tiempo hablando seriamente con la gente que respetas, oye bien los consejos que te dan tus amigos y seres queridos.

Horóscopo de dinero para Leo ¡Tienes mucho qué hacer! Si no estás al pendiente puedes tener pérdidas inesperadas. El otro problema es tu actitud frívola hacia gastar,que puede llegar a ser precaria cuando tengas que pagar las cuentas. Mejor práctica limitando el daño. Si quieres empezar a tener ganancias otra vez, debes de ser paciente.