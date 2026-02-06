window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 6 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 6 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_leo
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Con tu discurso encantador y cautivante inspirarás a quienes te rodean a sumarse a tus proyectos. Una persona magnética mostrará interés en escucharte y, con perspicacia, intentará conocerte mejor. El intercambio abrirá vías para profundizar la comprensión y la transformación mutua.

Horóscopo de amor para Leo

Si te sientes un poco molesto, más temperamental de lo usual, considera como las personas cercanas a ti pueden reaccionar y si estás dispuesto o no a compartir tus preocupaciones y mostrarles afecto y compañía en lugar de ignorarlos. Asegúrate de no aislarte de las personas a las que quieres.

Horóscopo de dinero para Leo

En los que respecta a los asuntos comerciales no tienes suerte y tu estado mental es tan malo que no puedes usar tu intuición.Tienes problemas hasta para encontrar buenas ofertas, Si tratas de forzar el éxito , ocurrirá lo contrario. Mantente tranquilo y lejos de las inversiones riesgosas.

Horóscopo de sexo paraLeo

Es bastante fácil convencerte de tener revolcones traviesos. Solo porque tu amante está pasando por una excéntrica fase de sexo obsesionado, no significa que tú tengas que hacer lo mismo. Piénsalo bien antes de acceder. No todo el mundo tiene el gusto por el látigo o los juguetes sexuales, y tal vez tu tampoco.

