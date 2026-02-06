Horóscopo de hoy para Leo del 6 febrero de 2026

Con tu discurso encantador y cautivante inspirarás a quienes te rodean a sumarse a tus proyectos. Una persona magnética mostrará interés en escucharte y, con perspicacia, intentará conocerte mejor. El intercambio abrirá vías para profundizar la comprensión y la transformación mutua.

Horóscopo de amor para Leo Si te sientes un poco molesto, más temperamental de lo usual, considera como las personas cercanas a ti pueden reaccionar y si estás dispuesto o no a compartir tus preocupaciones y mostrarles afecto y compañía en lugar de ignorarlos. Asegúrate de no aislarte de las personas a las que quieres.

Horóscopo de dinero para Leo En los que respecta a los asuntos comerciales no tienes suerte y tu estado mental es tan malo que no puedes usar tu intuición.Tienes problemas hasta para encontrar buenas ofertas, Si tratas de forzar el éxito , ocurrirá lo contrario. Mantente tranquilo y lejos de las inversiones riesgosas.