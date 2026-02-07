Horóscopo de hoy para Leo del 7 febrero de 2026

En este día tu mente se mostrará especialmente lúcida, permitiéndote observar la realidad desde distintos ángulos. Esta apertura mental favorecerá avances en tus vínculos. Podrás conversar con soltura y sin trabas, generando intercambios que traerán novedades alentadoras.

Horóscopo de amor para Leo Reconoce que lo que tú crees no siempre es correcto y refrénate de hacer comentarios innecesarios sobre todos y todo lo que ves. Si tienes que decir algo, hazlo sin sobre reaccionar. Ese comportamiento generalmente resulta en una respuesta mal aceptada por parte de los demás que toman lo que dices más seriamente de lo que imaginas.

Horóscopo de dinero para Leo Hoy la situación es desoladora para el éxito monetario. Probablemente recibirás ofertas muy pobres y te puede llevar a comprar cosas que pronto te arrepentiras. No trates de minimizar la situación, porque si el éxito no se dá naturalmente, no tiene caso tratar de forzarla. Aprende a limitar las pérdidas. La constelación momentánea no permite mucha libertad de acción.