Horóscopo de hoy para Leo del 7 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 7 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_leo
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

En este día tu mente se mostrará especialmente lúcida, permitiéndote observar la realidad desde distintos ángulos. Esta apertura mental favorecerá avances en tus vínculos. Podrás conversar con soltura y sin trabas, generando intercambios que traerán novedades alentadoras.

Horóscopo de amor para Leo

Reconoce que lo que tú crees no siempre es correcto y refrénate de hacer comentarios innecesarios sobre todos y todo lo que ves. Si tienes que decir algo, hazlo sin sobre reaccionar. Ese comportamiento generalmente resulta en una respuesta mal aceptada por parte de los demás que toman lo que dices más seriamente de lo que imaginas.

Horóscopo de dinero para Leo

Hoy la situación es desoladora para el éxito monetario. Probablemente recibirás ofertas muy pobres y te puede llevar a comprar cosas que pronto te arrepentiras. No trates de minimizar la situación, porque si el éxito no se dá naturalmente, no tiene caso tratar de forzarla. Aprende a limitar las pérdidas. La constelación momentánea no permite mucha libertad de acción.

Horóscopo de sexo paraLeo

Tienes mucha inventiva con tus juegos amorosos e instintivamente sabes como inflamar la pasión de tu pareja, cualquier sitio donde te sientas como para hacer el amor funcionará y estará bien con tu pareja. Respeta los deseos de tu amante e incluye sus sugerencias, de esta manera puedes elevarlos a niveles de éxtasis increíbles y de placer sensual.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

