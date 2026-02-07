Horóscopo de hoy para Virgo del 7 febrero de 2026

Los tránsitos ponen el acento en los asuntos económicos. Podría llegar un ingreso extra que te permita mejorar aspectos de tu vida diaria. También evaluarás la posibilidad de asociarte o encarar proyectos compartidos. Elige con criterio amplio y pensando en lo que resulte más funcional.

Horóscopo de amor para Virgo Todos parecen estar distraídos de alguna forma. No dejes que la situación también te afecte a ti personalmente, no siempre se trata de ti o tu pareja, si tienes una es probable que este preocupada por algo totalmente diferente. Si eres soltero y acabas de conocer a alguien hay incertidumbre, especialmente si de pronto parece más que distante.

Horóscopo de dinero para Virgo Tu finanzas no irán muy bien el día de hoy así que ten cuidado o podrías sufrir algunas pérdidas. Algunas personas tratarán de convencerte. Mantente escéptico a los consejos de los demás. Algunos de ellos pueden estar buscando sólo su propio bienestar y ser deshonestos al pensar solamente en sus intereses.