Horóscopo de hoy para Acuario del 8 febrero de 2026

El día comienza con la balanza de la justicia inclinándose a tu favor, ideal para resolver asuntos legales o reclamos pendientes. Aprovecha ese viento a favor. Por la tarde, enfocas toda tu energía en alcanzar una posición más destacada. Tus ambiciones avanzan con paso firme.

Horóscopo de amor para Acuario Cree que pueden forjar un futuro juntos y deja ir a los obstáculos pasados. Muestra a tu ser amado exactamente quién eres y de lo que estas hecho. Si eres soltero visita nuevos lugares, aprecia lo fácil que te resulta hacer amigos. Tu autoconfianza es atractiva para los demás, pero ten cuidado de no parecer demasiado vanidoso o creído.

Horóscopo de dinero para Acuario Si hay que hacer decisiones financieras difíciles, puede apoyarte en la ayuda de otras personas. Habla sinceramente sobre tus dudas y traten de encontrar una solución juntos. Pronto te sentirás seguro y libre de tener que hacer elecciones riesgosas. Puedes resolver los asuntos mejor con una mente clara y una actitud atrevida.