Horóscopo de hoy para Escorpio del 8 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 8 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Alguien del pasado regresa como un perfume sutil y envolvente que despierta recuerdos. Por la tarde, sales del modo contemplativo y la energía empieza a hervir por dentro. Sientes el impulso de actuar y generar transformación: usa tu poder con conciencia.
