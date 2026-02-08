Horóscopo de hoy para Escorpio del 8 febrero de 2026

Alguien del pasado regresa como un perfume sutil y envolvente que despierta recuerdos. Por la tarde, sales del modo contemplativo y la energía empieza a hervir por dentro. Sientes el impulso de actuar y generar transformación: usa tu poder con conciencia.

Horóscopo de amor para Escorpio Te sientes seguro, las personas notan lo capaz que eres, estas claramente iniciando tu nivel de compromiso y estas completamente al tanto de otros sentimientos. Usa esta oportunidad para hacer un nuevo inicio, necesitas cultivar tus relaciones cercanas importantes y liberarte de socios que tu consideran que solo son una carga.

Horóscopo de dinero para Escorpio Este es un mal día para los negocios exitosos. Mantente alejado de proyectos riesgosos , ya que tus posibilidades de obtener beneficios son muy pocas. A largo plazo puedes tener pérdidas considerables y te arrepentirás de las decisiones de hoy. Hoy tienes predisposición a dejar que te engañen cuando hagas transacciones pequeñas, así que no dejes que esto pase.