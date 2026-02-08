Horóscopo de hoy para Géminis del 8 febrero de 2026

Una vivencia amorosa te hará comenzar el día en un estado etéreo, con gracia, armonía y mariposas en la panza. También te envolverá una brisa de inspiración artística. Por la tarde, el cuerpo pedirá depuración: una infusión de hierbas te ayudará a optimizar tu funcionamiento.

Horóscopo de amor para Géminis Tratando de lograr todo lo que sea posible te sientes audaz y atrevido, tienes sed de aventura y tu imaginación no conoce límites. Enfocas tu atención en alguien especial que significa mucho para ti. De otra forma, invita personas que te sean cercanas, organiza un evento que todos aprecien y disfruten.

Horóscopo de dinero para Géminis En este momento puedes gastar un poco más,siempre y cuando te asegures de que no son compras innecesarias. Lo más importante es que te preguntes por cuanto tiempo lo vas a disfrutar, Si mantienes tus gastos vigilados y tus documentos en orden, nada puede salir mal.