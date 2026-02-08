Horóscopo de hoy para Géminis del 8 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 8 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Una vivencia amorosa te hará comenzar el día en un estado etéreo, con gracia, armonía y mariposas en la panza. También te envolverá una brisa de inspiración artística. Por la tarde, el cuerpo pedirá depuración: una infusión de hierbas te ayudará a optimizar tu funcionamiento.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending