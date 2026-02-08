Horóscopo de hoy para Leo del 8 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 8 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Algunos temas pedirán escuchar la opinión ajena: dialogar y fraternizar también es una forma hermosa de aprender. Por la tarde pueden activarse tensiones familiares ligadas a herencias o propiedades. Será una buena oportunidad para sanar heridas antiguas y soltar cargas del pasado.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending