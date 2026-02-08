window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 8 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 8 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Leo

(07/21 – 08/21)

Algunos temas pedirán escuchar la opinión ajena: dialogar y fraternizar también es una forma hermosa de aprender. Por la tarde pueden activarse tensiones familiares ligadas a herencias o propiedades. Será una buena oportunidad para sanar heridas antiguas y soltar cargas del pasado.

Horóscopo de amor para Leo

Si te sientes hastiado y no tienes ninguna chispa, tu vida romántica es probable que no camine mucho. Si te sientes frustrado no te molestes en tratar de pasar tiempo con los demás solo por desesperación o les hagas demandas injustificadas. Haz tiempo para ti mismo y descubre tus propias necesidades. Todo lo demás se arregla por sí mismo.

Horóscopo de dinero para Leo

Estas muy absorbido contigo mismo como para conducir un negocio exitoso. Evita los tratos complicados o las inversiones riesgosas, ya que pueden revertirse. Reduce tus gastos a lo necesario. No es útil poner resistencia, porque recuperarás tus instintos para hacer dinero con el tiempo.

Horóscopo de sexo paraLeo

Rara vez tienes tanto placer sexual como el que estas teniendo ahora. De hecho, estas tan insaciable que ni siquiera puedes pensar en nada más. Cada uno de los signos lujuriosos de tu pareja solo aumentan tu pasión por más. Quieres hacerlo bien, pero dale un descanso de vez en cuando. ¡No todo el mundo es un atleta sexual sin descanso!

