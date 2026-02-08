Horóscopo de hoy para Leo del 8 febrero de 2026

Algunos temas pedirán escuchar la opinión ajena: dialogar y fraternizar también es una forma hermosa de aprender. Por la tarde pueden activarse tensiones familiares ligadas a herencias o propiedades. Será una buena oportunidad para sanar heridas antiguas y soltar cargas del pasado.

Horóscopo de amor para Leo Si te sientes hastiado y no tienes ninguna chispa, tu vida romántica es probable que no camine mucho. Si te sientes frustrado no te molestes en tratar de pasar tiempo con los demás solo por desesperación o les hagas demandas injustificadas. Haz tiempo para ti mismo y descubre tus propias necesidades. Todo lo demás se arregla por sí mismo.

Horóscopo de dinero para Leo Estas muy absorbido contigo mismo como para conducir un negocio exitoso. Evita los tratos complicados o las inversiones riesgosas, ya que pueden revertirse. Reduce tus gastos a lo necesario. No es útil poner resistencia, porque recuperarás tus instintos para hacer dinero con el tiempo.