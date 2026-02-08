Horóscopo de hoy para Libra del 8 febrero de 2026

Durante la mañana tomarás decisiones con dulzura y buen gusto, dejando tu sello de elegancia natural. Hacia la tarde, te ocuparás de los asuntos financieros con la intención de potenciar tu situación. Recuerda que tu capacidad de transformación es un recurso valioso para capitalizar.

Horóscopo de amor para Libra Si tu pareja te evita, y prefiere estar sola, déjala tener el espacio que necesita. Pensando en eso, puede ser una consecuencia de tu mala conducta hacia ella, no te preocupes demasiado por esto, estar en calma un rato es poco probable que cause mucho daño a tu relación.

Horóscopo de dinero para Libra La suerte está de tu lado en lo que respecta al dinero, puedes seguir adelante con una inversión. Sal al mundo mézclate con otras personas y en el momento correcto notarás cuando aparece la oportunidad correcta. Se cuidadoso y no tientes mucho a tu suerte.