Horóscopo de hoy para Sagitario del 8 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 8 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Sagitario

(11/23 – 12/20)

El futuro te inspira y te encuentra rodeado de personas que comparten tu deseo de hacer del mundo un lugar más bello y consciente. Por la tarde, tus sentidos sutiles se agudizan: percibes corrientes invisibles, climas y señales que te permiten moverte con mayor intuición.

Horóscopo de amor para Sagitario

Te confundes fácilmente y reaccionas pal con quien sea que se atreva a criticar tu comportamiento. Trata de permanecer alejado de tus seres queridos que ya están al tanto de que necesitas espacio para ti mismo y no juzgues su conducta tan rápido. Confía en que tu mal humor desaparecerá tan rápido como apareció.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Manejaras los asuntos financieros con el aplomo usual y debes considerar diferentes tipos de inversiones. Una buena idea puede significar un buen futuro. Aun cuando solo estés buscando gangas, serás capaz de distinguir entre buenas y malas ofertas. ¡Saca provecho de ellas antes de que alguien más lo haga!

Horóscopo de sexo paraSagitario

Podrías bien estar hambriento de sexo. Esa es la impresión que las personas puede tener si los ven a ti y a tu pareja juntos. El nivel superior de pasión que muestras es innegable, no te sorprendas si te dejan con algunas mordidas y rasguños. Después de todo, si eres honesto contigo mismo, esta es la mejor recompensa que tu amante puede darte.

