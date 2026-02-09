Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 9 febrero de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 9 de febrero de 2026.

03/21 – 04/19

El clima emocional puede sentirse revuelto, por lo que conviene prepararte para transitar aguas movedizas. Reserva tu intimidad para personas realmente confiables. Elegir con cuidado a quién le confías tus secretos evitará interferencias innecesarias y te permitirá resguardarte mejor.

04/20 – 05/20

Las presiones externas podrían filtrarse en el plano afectivo si no tomas recaudos a tiempo. Evita descargar tensiones en tu pareja. Si estás soltero, modera actitudes apresuradas o prepotentes: la conexión profunda facilitará encuentros más verdaderos.

05/21 – 06/20

Este será un buen momento para que te ocupes de tu salud. Recuerda que tu cuerpo es una especie de recinto sagrado. Practica esos rituales cotidianos que te permiten establecer una relación profunda y sanadora con tu organismo. Evita cometer cualquier tipo de exceso.

06/21 – 07/20

En la esfera romántica no te ayudarán las maquinaciones, las estrategias ni las trampas. Quien tiene acceso directo a la fuente de la felicidad es tu corazón. Recuerda que en el amor no se trata de ganar o perder, sino de sentir y transformarse.

07/21 – 08/21

Tienes el legado de custodiar a quienes forman parte de tu círculo íntimo, evitando que influencias externas introduzcan discordia. Conviene resolver los asuntos familiares puertas adentro, lejos de miradas invasivas o espectadores que opinan sin medir consecuencias. Protege lo tuyo.

08/22 – 09/22

Hoy conviene dedicar más tiempo a tus vínculos fraternales. Cultivar mayor complicidad con tus pares te ayudará a salir del estado de estrés en el que te encuentras. Hay una conversación pendiente que ya no admite postergaciones: haz una pausa en el trabajo y habilita ese intercambio.

09/23 – 10/22

Administra tu dinero con cautela y a cuentagotas. Gasta solo lo mínimo e indispensable y evita llevar efectivo de más para no caer en tentaciones. No es un momento propicio para arriesgar tu patrimonio en juegos de azar ni para concederte lujos innecesarios.

10/23 – 11/22

Algunos miembros de tu familia, de carácter fuerte, pueden mostrarse revoltosos o caóticos, intentando imponerte decisiones. Recuerda que nadie mejor que tú sabe qué te conviene. Al elegir, escucha tu alma y no permitas que el temor o la presión te condicionen.

11/23 – 12/20

Sintonizarás con una vibración sanadora que te vuelve más permeable al sentir colectivo. Podrías registrar con mayor intensidad el dolor ajeno, por eso será clave resguardarte de mensajes abruptos o personas que se expresan sin cuidado. La autoexploración te permitirá aliviar emociones.

12/21 – 01/19

Rodéate de personas que te conmuevan y te movilicen desde un lugar auténtico. Si percibes intereses ocultos o actitudes oportunistas, toma distancia sin dudar. La competencia disfrazada de cercanía suele enturbiar los vínculos; prioriza relaciones donde haya lealtad y respeto genuino.

01/20 – 02/18

En el ámbito laboral será conveniente actuar con cautela y evitar actitudes que desentonen. Un exceso de individualismo podría afectar tu imagen, por lo que conviene resguardarte. Cumple con los compromisos asumidos, incluso si eso implica postergar, por ahora, ciertas iniciativas personales.

02/19 – 03/20

Para abrirte a una felicidad más real, será necesario soltar viejos enojos que aún pesan. Al desactivar antiguas programaciones, podrás reconocer las oportunidades del presente. La fe será un sostén, y esa tensión interna que hoy incomoda puede convertirse en impulso para reencontrarte.