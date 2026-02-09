Horóscopo de hoy para Acuario del 9 febrero de 2026

En el ámbito laboral será conveniente actuar con cautela y evitar actitudes que desentonen. Un exceso de individualismo podría afectar tu imagen, por lo que conviene resguardarte. Cumple con los compromisos asumidos, incluso si eso implica postergar, por ahora, ciertas iniciativas personales.

Horóscopo de amor para Acuario Tú y tu ser amado están optimistas y entusiastas sobre sueños para el futuro, comparten y se dan apoyo mutuo para los cambios que necesitan hacer. Si eres soltero, busca la oportunidad de seguir tus propios sueños, te alienta cuando ves a otros que ya tienen lo que tú deseas.

Horóscopo de dinero para Acuario Adelante, puedes hacer una compra pequeña. Mientras mantengas un ojo en el precio y no hagas las cosas de más, estarás bien. Si estás pensando en invertir tu dinero para obtener un provecho, pide un buen consejo. Con un poco de trato inteligente las cosas saldrán como tú quieres.