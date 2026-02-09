window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Acuario del 9 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 9 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_acuario
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

En el ámbito laboral será conveniente actuar con cautela y evitar actitudes que desentonen. Un exceso de individualismo podría afectar tu imagen, por lo que conviene resguardarte. Cumple con los compromisos asumidos, incluso si eso implica postergar, por ahora, ciertas iniciativas personales.

Horóscopo de amor para Acuario

Tú y tu ser amado están optimistas y entusiastas sobre sueños para el futuro, comparten y se dan apoyo mutuo para los cambios que necesitan hacer. Si eres soltero, busca la oportunidad de seguir tus propios sueños, te alienta cuando ves a otros que ya tienen lo que tú deseas.

Horóscopo de dinero para Acuario

Adelante, puedes hacer una compra pequeña. Mientras mantengas un ojo en el precio y no hagas las cosas de más, estarás bien. Si estás pensando en invertir tu dinero para obtener un provecho, pide un buen consejo. Con un poco de trato inteligente las cosas saldrán como tú quieres.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Encuentras a tu pareja seductora y quieres tener más diversión. No esperes siempre a llegar a la recámara, podría ser interesante hacer el amor impulsivamente cuando sea el momento correcto. El pensamiento de que puedas ser visto por terceras personas solo aumenta el factor de emoción. Ten cuidado de no ser atrapado o ahuyentado, eso verdaderamente asesinaría la pasión.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Acuario Horóscopo de hoy
Trending
Contenido Patrocinado
Trending