Horóscopo de hoy para Escorpio del 9 febrero de 2026

Algunos miembros de tu familia, de carácter fuerte, pueden mostrarse revoltosos o caóticos, intentando imponerte decisiones. Recuerda que nadie mejor que tú sabe qué te conviene. Al elegir, escucha tu alma y no permitas que el temor o la presión te condicionen.

Horóscopo de amor para Escorpio Si te sientes cansado, deja que tu pareja sepa desde el principio que necesita algo de espacio y exactamente cómo te sientes, así no esperara mucho de ti. Pareces reacio a hacer un esfuerzo para hacer cualquier cosa, hasta el punto de romper con compromisos anteriores y si te presionan es más probable que no respondas para nada.

Horóscopo de dinero para Escorpio Si puedes, pospón cualquier plan de inversión o compras.Eventos imprevisibles pueden arruinar tus aspiraciones y proyectos. No sueltes tu dinero, de modo que puedas reaccionar de manera flexible a las situaciones inesperadas. No dejes que un consejo en el que tu no crees completamente te envuelva.