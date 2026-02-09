window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 9 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 9 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Tienes el legado de custodiar a quienes forman parte de tu círculo íntimo, evitando que influencias externas introduzcan discordia. Conviene resolver los asuntos familiares puertas adentro, lejos de miradas invasivas o espectadores que opinan sin medir consecuencias. Protege lo tuyo.

Horóscopo de amor para Leo

Puedes experimentar problemas en tu vida romántica, particularmente si tu pareja es igual de estresada que tú. No saquen la frustración uno con el otro. Hablen honestamente juntos y si lo necesitan, quéjense de todos los demás, que los ayude a crean un lazo entre ustedes que resulte en un acuerdo inesperado.

Horóscopo de dinero para Leo

Hoy no es un buen día para las aventuras financieras.Estas un poco lento y nada creativo. Refrenate de iniciar proyectos ambiciosos. No tienes la suficiente fuerza de voluntad para terminarlos exitosamente. Espera tiempos mejores, porque si tratas de forzar las cosas ahora se te revertirán.

Horóscopo de sexo paraLeo

Lleno de emoción y ternura, sientes una necesidad de más esfuerzo cuando haces el amor. Añoras pasar tiempo con tu amante y no puedes esperar a estar juntos después de pasar un tiempo separados. Algunas veces te inclinas a sentarte dejando que tu pareja haga las cosas. ¡Se pro activo, piensa en las necesidades de tu pareja también!

