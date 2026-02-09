Horóscopo de hoy para Leo del 9 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 9 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Tienes el legado de custodiar a quienes forman parte de tu círculo íntimo, evitando que influencias externas introduzcan discordia. Conviene resolver los asuntos familiares puertas adentro, lejos de miradas invasivas o espectadores que opinan sin medir consecuencias. Protege lo tuyo.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending