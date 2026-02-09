Horóscopo de hoy para Leo del 9 febrero de 2026

Tienes el legado de custodiar a quienes forman parte de tu círculo íntimo, evitando que influencias externas introduzcan discordia. Conviene resolver los asuntos familiares puertas adentro, lejos de miradas invasivas o espectadores que opinan sin medir consecuencias. Protege lo tuyo.

Horóscopo de amor para Leo Puedes experimentar problemas en tu vida romántica, particularmente si tu pareja es igual de estresada que tú. No saquen la frustración uno con el otro. Hablen honestamente juntos y si lo necesitan, quéjense de todos los demás, que los ayude a crean un lazo entre ustedes que resulte en un acuerdo inesperado.

Horóscopo de dinero para Leo Hoy no es un buen día para las aventuras financieras.Estas un poco lento y nada creativo. Refrenate de iniciar proyectos ambiciosos. No tienes la suficiente fuerza de voluntad para terminarlos exitosamente. Espera tiempos mejores, porque si tratas de forzar las cosas ahora se te revertirán.