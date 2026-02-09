window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Libra del 9 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 9 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Administra tu dinero con cautela y a cuentagotas. Gasta solo lo mínimo e indispensable y evita llevar efectivo de más para no caer en tentaciones. No es un momento propicio para arriesgar tu patrimonio en juegos de azar ni para concederte lujos innecesarios.

Horóscopo de amor para Libra

Si estas tenso e inquieto, pasar algún tiempo solo es apreciado por tu pareja. Tienes la oportunidad de sorprenderla con tu nueva forma de comportarte más relajada. Esto puede ser un precursor para un nuevo acercamiento a tu relación que resulte en que el tiempo que pasen juntos sea más relajado.

Horóscopo de dinero para Libra

Aún cuando las finanzas no son tu tema favorito, debes continuar al pendiente de los asuntos de negocios. Es el momento de terminar asuntos retrasados y poner tus documentos en orden. Un posible efecto positivo de esto es que ves todo el panorama y ves cómo está la situación de tus finanzas.

Horóscopo de sexo paraLibra

Las aventuras sexuales de alto vuelo no están en tu agenda. En lugar de pasión tu lo sientes como algo sencillo. Agarra a tu pareja y métanse a la cama. Lo harás bien sin esa tonta ropa interior e intentos absurdos de buscar nuevas posiciones. En este momento lo que necesitas es un practico deleite.

