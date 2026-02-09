Horóscopo de hoy para Libra del 9 febrero de 2026

Administra tu dinero con cautela y a cuentagotas. Gasta solo lo mínimo e indispensable y evita llevar efectivo de más para no caer en tentaciones. No es un momento propicio para arriesgar tu patrimonio en juegos de azar ni para concederte lujos innecesarios.

Horóscopo de amor para Libra Si estas tenso e inquieto, pasar algún tiempo solo es apreciado por tu pareja. Tienes la oportunidad de sorprenderla con tu nueva forma de comportarte más relajada. Esto puede ser un precursor para un nuevo acercamiento a tu relación que resulte en que el tiempo que pasen juntos sea más relajado.

Horóscopo de dinero para Libra Aún cuando las finanzas no son tu tema favorito, debes continuar al pendiente de los asuntos de negocios. Es el momento de terminar asuntos retrasados y poner tus documentos en orden. Un posible efecto positivo de esto es que ves todo el panorama y ves cómo está la situación de tus finanzas.