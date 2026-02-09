Horóscopo de hoy para Libra del 9 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 9 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Administra tu dinero con cautela y a cuentagotas. Gasta solo lo mínimo e indispensable y evita llevar efectivo de más para no caer en tentaciones. No es un momento propicio para arriesgar tu patrimonio en juegos de azar ni para concederte lujos innecesarios.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending