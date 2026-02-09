Horóscopo de hoy para Sagitario del 9 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 9 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Sintonizarás con una vibración sanadora que te vuelve más permeable al sentir colectivo. Podrías registrar con mayor intensidad el dolor ajeno, por eso será clave resguardarte de mensajes abruptos o personas que se expresan sin cuidado. La autoexploración te permitirá aliviar emociones.
