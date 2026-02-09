Horóscopo de hoy para Tauro del 9 febrero de 2026

Las presiones externas podrían filtrarse en el plano afectivo si no tomas recaudos a tiempo. Evita descargar tensiones en tu pareja. Si estás soltero, modera actitudes apresuradas o prepotentes: la conexión profunda facilitará encuentros más verdaderos.

Horóscopo de amor para Tauro Las decisiones importantes que tienes que tomar son particularmente difíciles, ya que tienes sentimientos, pero las razones de tu cabeza son más prominentes. Considera tu situación actual con calma antes de tomar decisiones apresuradas. Tal vez necesitas bajar tu perfil y mantenerlo así si quieres evitar una crisis.

Horóscopo de dinero para Tauro Los compromisos financieros pueden ser problemáticos.Las ideas que expongas hoy durante las conversaciones no son efectivas y los demás te darán por tu lado. Esto podría confundirte y hacer que entres a inversiones llenas de pérdidas. Confía en tus instintos ya que tu sabes que inversiones son más a tú medida. Siempre es bueno escuchar consejos, pero siempre debes de ser crítico antes de aceptarlos.