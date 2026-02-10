Horóscopo de hoy para Leo del 10 febrero de 2026

Comienza una etapa nueva en el ámbito familiar y tus emociones estarán intensas, en pleno movimiento. Habrá que atravesar ciertas turbulencias sin dramatizar. Si vienes pensando en un cambio de hogar o mudanza, este día puede ayudarte a dar pasos decisivos.

Horóscopo de amor para Leo No dejes que tu situación influencie tu relación de pareja. Trata de mantenerte justo y realista. En lugar de ser pensativo pareces responder de mala manera y molestar a los demás, se más tolerante, muestra ganas de comprometerte con los amigos y tu pareja especialmente cuando trates cosas del corazón.

Horóscopo de dinero para Leo Sientes que todos están siendo falsos y fraudulentos y quieren meter las manos en tu dinero. La ansiedad causada por esto nubla tu s juicios objetivos claros. Mantente alejado de cuestiones monetarias complicadas.En el futuro tendrás muchas oportunidades para hacer buenos tratos.Hoy no es el mejor día para eso.