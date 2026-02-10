window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Virgo del 10 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 10 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Tu lucidez se enciende y te permitirá captar con rapidez los puntos sensibles de los demás, incluso lo que intentan ocultar. Usa esa percepción con cuidado: un tono demasiado filoso puede provocar reacciones innecesarias. Elige bien tus palabras para no espantar al otro.

Horóscopo de amor para Virgo

Si encuentras difícil controlar tu humor, encontrarás personas que no sabrán que esperar o cómo reaccionar adecuadamente. Los argumentos sobre asuntos triviales tienen muy poco impacto. Si sientes que has causado daño innecesario, sería bueno pedir disculpas por una explosión que era infundado y claramente no pensado ampliamente.

Horóscopo de dinero para Virgo

Este es un mal día para los negocios exitosos. Mantente alejado de proyectos riesgosos , ya que tus posibilidades de obtener beneficios son muy pocas. A largo plazo puedes tener pérdidas considerables y te arrepentirás de las decisiones de hoy. Hoy tienes predisposición a dejar que te engañen cuando hagas transacciones pequeñas, así que no dejes que esto pase.

Horóscopo de sexo paraVirgo

¡Placer es tu segundo nombre! La otra cara es que tu solo estas pensando en tus propias necesidades cuando haces el amor y descuidas las necesidades de tu pareja. Dale una sorpresa con un delicioso gusto erótico o compra algunos juguetes sexuales para volverla loca. No hay limites en esta forma de disfrutar.

