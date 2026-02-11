Horóscopo de hoy para Acuario del 11 febrero de 2026

Es momento de discernir con honestidad quiénes son verdaderos amigos Aléjate de vínculos falsos o interesados y evita aparentar lo que no eres, incluso en lo económico. No comprometas recursos solo para ser bienvenido en un círculo social.

Horóscopo de amor para Acuario Es más fácil ser espontaneo e inconvencional de lo que te imaginas. Con un poco de autoconfianza crea una sorpresa, un evento ordinario se vuelve extraordinario, le da nuevo brillo a tu relación. Si los encuentros entre solteros son fáciles, vale la pena reconsiderar los arreglos de convivencia juntos con tu pareja nueva o existente.

Horóscopo de dinero para Acuario Hay muy pocos cambios previstos respecto al dinero. Haz que se sepan tus ideas y ve cómo responden otros a ellas. Puedes recibir un buen consejo que puede volverse lucrativo más adelante.. Solo asegúrate de no quedar atrapado en trivialidades, porque podrías perder tu inspiración.