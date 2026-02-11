window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Acuario del 11 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 11 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

Es momento de discernir con honestidad quiénes son verdaderos amigos Aléjate de vínculos falsos o interesados y evita aparentar lo que no eres, incluso en lo económico. No comprometas recursos solo para ser bienvenido en un círculo social.

Horóscopo de amor para Acuario

Es más fácil ser espontaneo e inconvencional de lo que te imaginas. Con un poco de autoconfianza crea una sorpresa, un evento ordinario se vuelve extraordinario, le da nuevo brillo a tu relación. Si los encuentros entre solteros son fáciles, vale la pena reconsiderar los arreglos de convivencia juntos con tu pareja nueva o existente.

Horóscopo de dinero para Acuario

Hay muy pocos cambios previstos respecto al dinero. Haz que se sepan tus ideas y ve cómo responden otros a ellas. Puedes recibir un buen consejo que puede volverse lucrativo más adelante.. Solo asegúrate de no quedar atrapado en trivialidades, porque podrías perder tu inspiración.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Sientes una fuerte atracción física hacia tu pareja. Esos pensamientos eróticos siguen resonando en tu cabeza, en el trabajo y en cualquier otro lado también. Cuando se refiere a sexo, a ninguno de ustedes dos se le necesita decir que hacer. Los dos saben que es lo que los enciende. Traten nuevas cosas espontáneamente, tu creatividad no tiene límites.

