Horóscopo de hoy para Aries del 11 febrero de 2026
Los acontecimientos de este día dejan huella. Comprendes que avanzar implica soltar viejos fantasmas y aceptar ciertas despedidas. Confía en tu brújula interior, incluso si algunos lazos idealizados se diluyen. No temas perder lo que ya cumplió su función.
