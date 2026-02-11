window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Aries del 11 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Aries. Conoce las predicciones astrológicas del 11 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Aries

(03/21 – 04/19)

Los acontecimientos de este día dejan huella. Comprendes que avanzar implica soltar viejos fantasmas y aceptar ciertas despedidas. Confía en tu brújula interior, incluso si algunos lazos idealizados se diluyen. No temas perder lo que ya cumplió su función.

Horóscopo de amor para Aries

Hay una buena posibilidad, antes más que después de que alguien especial aparezca en tu vida y que tú le des oportunidad de entrar a tu vida. No esperes a ser abordado, toma la iniciativa, aun si eres del tipo tímido o si ya estás en una relación, encontraras mucho más fácil el liberarte de inhibiciones que puedas haber experimentado con anterioridad.

Horóscopo de dinero para Aries

Las cosas se ven bien en lo que se refiere a finanzas. Cada transacción se mueve bien y las luchas y competitividad usuales se vuelven innecesarias. Usa esta fase tranquila para encontrar nuevas inversiones. Debes hacer el esfuerzo, porque las cosas están saliendo muy bien ahora y pronto tendrás nuevas ideas. No te contentes con descansar en tus laureles o te arrepentirás después.

Horóscopo de sexo paraAries

Todo el mundo sabe que te encanta ser consentido en todas las formas posibles, pero no seas muy perezoso. Muéstrale a tu pareja cuanto la aprecias. Puede estar irritada por tus fantasías sexuales, pero no te preocupes y no cambies de idea, lo más probable es que tu pareja esté asombrada y emocionada con el candor que mostrarás al final.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

