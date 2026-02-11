Horóscopo de hoy para Géminis del 11 febrero de 2026

Las relaciones concentran tu atención, aunque no todo lo que se ofrece es transparente. Algunas propuestas esconden doble intención. Afina tu percepción, observa gestos y palabras: cuando alguien no dice la verdad, siempre deja pequeñas señales a la vista.

Horóscopo de amor para Géminis Las personas que más te importan se sienten descuidadas. Estas atraído a ciertos tipos y buscas los extremos lo que te lleva a personas que te ven sospechosamente cuando te les acercas. Se necesita cuidado, trata de enfocarte en aquello que es más confiable en tu vida romántica y no caigas en todos los estados de ánimo impulsivos.

Horóscopo de dinero para Géminis Tus finanzas están pasando por una fase positiva. Si te preocupa quedarte atascado en un bache y tener malos resultados, tu vida empezará a cambiar ahora. Los obstáculos pasados empezaran a desaparecer y pronto te darás cuenta de cómo se despiertan nuevamente tus instintos de negocios. No tendrás que esperar mucho por las oportunidades adecuadas. No lo pienses demasiado porque no te arrepentirás una vez que te pongas a trabajar.