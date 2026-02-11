window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Géminis del 11 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 11 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Géminis

(05/21 – 06/20)

Las relaciones concentran tu atención, aunque no todo lo que se ofrece es transparente. Algunas propuestas esconden doble intención. Afina tu percepción, observa gestos y palabras: cuando alguien no dice la verdad, siempre deja pequeñas señales a la vista.

Horóscopo de amor para Géminis

Las personas que más te importan se sienten descuidadas. Estas atraído a ciertos tipos y buscas los extremos lo que te lleva a personas que te ven sospechosamente cuando te les acercas. Se necesita cuidado, trata de enfocarte en aquello que es más confiable en tu vida romántica y no caigas en todos los estados de ánimo impulsivos.

Horóscopo de dinero para Géminis

Tus finanzas están pasando por una fase positiva. Si te preocupa quedarte atascado en un bache y tener malos resultados, tu vida empezará a cambiar ahora. Los obstáculos pasados empezaran a desaparecer y pronto te darás cuenta de cómo se despiertan nuevamente tus instintos de negocios. No tendrás que esperar mucho por las oportunidades adecuadas. No lo pienses demasiado porque no te arrepentirás una vez que te pongas a trabajar.

Horóscopo de sexo paraGéminis

¿Piensas constantemente en tu pareja complaciéndote en pensamientos eróticos y lujuriosos? Si lo haces, ¡entonces probablemente tu pareja este pensando de misma forma sobre ti! Tu vida sexual está llena de variaciones inusuales para que las compartan y experimenten juntos, descubren posiciones excitantes y desviaciones. ¿Puede ponerse mejor que esto?

