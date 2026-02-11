window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 11 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 11 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_leo
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Habrá encuentros con alguien amado y, aunque su presencia te entusiasme, te costará aflojar y disfrutar. Emociones confusas o pequeños auto saboteos nublan el momento. El presente ya te está ofreciendo lo que deseas: anímate a recibirlo sin resistencia.

Horóscopo de amor para Leo

Tu amabilidad y entendimiento aumentan e intensifican el afecto que muestras a tu pareja. Sin embargo, si estas soltero, encuentras que eres aceptado por casi todos los que encuentras. Nada ni nadie puede pararte de conocer a alguien especial que eventualmente se volverá más que un mejor amigo.

Horóscopo de dinero para Leo

En cuestiones de negocios, nada está saliendo como tú quieres. Las personas tratarán de sacar ventaja de tí en las negociaciones importantes, los contactos y tratarán de venderte productos malos. Estas naturalmente irritado, pero esto no resolverá el problema. Deja las inversiones mayores para después cuando las circunstancias sean más prometedoras.

Horóscopo de sexo paraLeo

Las aventuras sexuales de alto vuelo no están en tu agenda. En lugar de pasión tu lo sientes como algo sencillo. Agarra a tu pareja y métanse a la cama. Lo harás bien sin esa tonta ropa interior e intentos absurdos de buscar nuevas posiciones. En este momento lo que necesitas es un practico deleite.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Horóscopo de hoy Leo
Trending
Contenido Patrocinado
Trending