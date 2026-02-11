Horóscopo de hoy para Leo del 11 febrero de 2026

Habrá encuentros con alguien amado y, aunque su presencia te entusiasme, te costará aflojar y disfrutar. Emociones confusas o pequeños auto saboteos nublan el momento. El presente ya te está ofreciendo lo que deseas: anímate a recibirlo sin resistencia.

Horóscopo de amor para Leo Tu amabilidad y entendimiento aumentan e intensifican el afecto que muestras a tu pareja. Sin embargo, si estas soltero, encuentras que eres aceptado por casi todos los que encuentras. Nada ni nadie puede pararte de conocer a alguien especial que eventualmente se volverá más que un mejor amigo.

Horóscopo de dinero para Leo En cuestiones de negocios, nada está saliendo como tú quieres. Las personas tratarán de sacar ventaja de tí en las negociaciones importantes, los contactos y tratarán de venderte productos malos. Estas naturalmente irritado, pero esto no resolverá el problema. Deja las inversiones mayores para después cuando las circunstancias sean más prometedoras.