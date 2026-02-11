window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Libra del 11 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 11 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Las confusiones y malentendidos en la comunicación serán frecuentes. Conviene medir palabras y guardar cierta reserva para proteger tu lucidez mental. Evita enredos innecesarios. Un paseo en bicicleta o al aire libre te ayudará a ordenar ideas y soltar preocupaciones persistentes.

Horóscopo de amor para Libra

Haz algo romántico que refuerce tu amor y el lazo de confianza que compartes con tu pareja. Si eres soltero estas socialmente en demanda, mantente abierto a hacer contactos, encantas a los demás fácilmente con tus formas ganadoras y no tienes problemas para tener una cita, ganas la aceptación sin ningún esfuerzo.

Horóscopo de dinero para Libra

Conduce tus asuntos financieros con moderación. De momento estas muy satisfecho pero debes sopesar los pros y los contras aún cuando prestes dinero. No te dejes engañar por personas que hacen falsas promesas cuando piden prestado y documenta todo por escrito. Esto te dejará dormir de noche y protegerá tus activos.

Horóscopo de sexo paraLibra

Vete tranquilo con los juguetes sexuales. ¡Lee las instrucciones primero antes de usarlos en tu pareja! No querrás que pase un accidente cuando estés todo excitado. Podría sr embarazoso cuando tengas que llamar a los para médicos para remover todos esos traviesos accesorios.

