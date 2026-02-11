Horóscopo de hoy para Tauro del 11 febrero de 2026

La intensidad se enciende y el deseo busca intimidad genuina. Querrás entregarte sin reservas, pero evita que las opiniones o chismes del entorno invadan lo privado. Protege tu intimidad: lo que ocurre entre sábanas necesita silencio para convertirse en un verdadero acto reparador.

Horóscopo de amor para Tauro La restricción y la cabeza fría son las mejores maneras de controlar tus emociones. Si te sientes agitado, asegúrate de no decir nada que moleste a aquellos que más te importan, podrías arrepentirte después. Es posible que tengas que considerar seriamente y delimitar el daño actual para tratar de cambiar tus nervios agotados.

Horóscopo de dinero para Tauro Tu finanzas no irán muy bien el día de hoy así que ten cuidado o podrías sufrir algunas pérdidas. Algunas personas tratarán de convencerte. Mantente escéptico a los consejos de los demás. Algunos de ellos pueden estar buscando sólo su propio bienestar y ser deshonestos al pensar solamente en sus intereses.