Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 12 febrero de 2026
El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo del 12 febrero de 2026. Chequea lo que deparan los astros para ti
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 12 de febrero de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Un ánimo optimista te impulsa a ampliar horizontes y a confiar en tu proyección. Surgen oportunidades ligadas a estudios, viajes o contactos con otros lugares. Si programas tu mente en clave positiva, descubrirás que puedes llegar mucho más lejos de lo que imaginabas.
Tauro
04/20 – 05/20
El deseo se enciende con fuerza y el erotismo toma protagonismo. Te sentirás libre para explorar, sin inhibiciones ni culpas. La entrega será total y la experiencia íntima se vuelve expansiva. Atrévete a disfrutar sin reservas: el placer aparece como un ámbito revelador.
Géminis
05/21 – 06/20
Personas nuevas llegan para ofrecerte otra mirada sobre la realidad, más entusiasta y abierta. Es tiempo de compartir ideas y dejarte orientar. Los consejos más valiosos provendrán de quienes traen saberes distintos, otras culturas o creencias que amplían tu perspectiva.
Cáncer
06/21 – 07/20
Aumenta tu vitalidad y te involucras con más energía en la rutina diaria. El cuerpo responde mejor y pide movimiento. La actividad física mejora tu disposición general y te orienta. Caminar, correr o andar en bicicleta será clave para renovar tu impulso cotidiano.
Leo
07/21 – 08/21
Se abren nuevas oportunidades para sentirte pleno y vale la pena tomarlas. Si estás soltero, aparece alguien en sintonía con tus deseos; si tienes pareja, se enciende otra vez la chispa. En el juego amoroso, tu entrega y tu fuego encuentran respuesta.
Virgo
08/22 – 09/22
Es momento de recibir cuidado, afecto y algunas concesiones, como en la infancia. No eres una máquina. En medio de tanta actividad, permítete descanso y ocio. No siempre toca estar disponible para otros: acepta ayuda, protección y déjate mimar sin culpa.
Libra
09/23 – 10/22
Tu curiosidad se expande y crecen las ganas de aprender y explorar nuevas ideas. Al rodearte de personas afines te sentirás acompañado y estimulado. Compartir experiencias, conocimientos y puntos de vista te permitirá renovar tu energía y encontrar un sentido más pleno.
Escorpio
10/23 – 11/22
La prosperidad se manifiesta a través de oportunidades, regalos o apoyos inesperados. La familia cumple un rol clave en el crecimiento de tus recursos y patrimonio. Si la vida se muestra generosa, acepta con gratitud lo que llega: es fruto de tu recorrido.
Sagitario
11/23 – 12/20
Surgen grandes oportunidades que sabrás capitalizar. Confía en tus capacidades: esa actitud positiva será clave para avanzar. El entorno te acompaña con ideas y palabras de aliento. Con estímulo a favor, la motivación crece y te impulsa a ir más lejos.
Capricornio
12/21 – 01/19
Te preparas para vivencias sutiles y llenas de sentido. Los mensajes llegan en sueños, encuentros casuales o señales inesperadas. Hay algo valioso para ofrecer en silencio, sin exponerte demasiado. Al hacerlo, te alineas con una corriente de abundancia del cosmos.
Acuario
01/20 – 02/18
La vida social se dinamiza y recuperas vínculos con amistades afines. Encuentras interlocutores para tus ideas y proyectos. Los demás te perciben como alguien adelantado a su tiempo y valoran tu accionar. Tu presencia renueva el clima del grupo y estimula nuevas visiones.
Piscis
02/19 – 03/20
Aumenta la actividad y despierta el deseo de progreso. Es un buen momento para buscar ascensos o reconocimiento profesional. Si estás sin trabajo, muévete y retoma contactos: el contexto acompaña tus gestiones y favorece nuevas oportunidades de inserción laboral.