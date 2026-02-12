Horóscopo de hoy para Acuario del 12 febrero de 2026

La vida social se dinamiza y recuperas vínculos con amistades afines. Encuentras interlocutores para tus ideas y proyectos. Los demás te perciben como alguien adelantado a su tiempo y valoran tu accionar. Tu presencia renueva el clima del grupo y estimula nuevas visiones.

Horóscopo de amor para Acuario Recibes propuestas, se abierto en cuanto a aceptarlas. Si tu ser amado te sugiere algo extraño, trata de acomodarte a sus deseos. Si eres soltero puedes tener sugerencias sorpresivas de personas que conocerás. Confía en tu intuición para decidir si lo que se propone es lo que tú necesitas y descubre un lado totalmente nuevo de ti mismo.

Horóscopo de dinero para Acuario Sé un poco más cuidadoso con las finanzas. Mantén el control de todos tus negocios y especialmente de tu dinero. Sería una pena gastarlo en cosas que no te darán placer a largo plazo. Si tienes la suerte de tener algunos ahorros, sería buena idea invertirlos provechosamente.