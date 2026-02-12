window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Aries del 12 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Aries. Conoce las predicciones astrológicas del 12 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_aries
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Aries

(03/21 – 04/19)

Un ánimo optimista te impulsa a ampliar horizontes y a confiar en tu proyección. Surgen oportunidades ligadas a estudios, viajes o contactos con otros lugares. Si programas tu mente en clave positiva, descubrirás que puedes llegar mucho más lejos de lo que imaginabas.

Horóscopo de amor para Aries

Disfrutas de pasar el tiempo con tu pareja excluyendo a todos los demás. Esto puede llevar a dificultades con aquellos que confían en que tu llenaras tus compromisos anteriores. Parase que todo aquello que no te traiga placer inmediato o gratificación, es considerado como que no vale la pena hacer el esfuerzo por ello.

Horóscopo de dinero para Aries

Nada puede detenerte ahora y tu trabajo parece tener éxito. Esto también es cierto para cuestiones de dinero. No hay nada de qué preocuparse ya que estas en una buena racha. Si tienes dinero de sobra, ahora es un buen momento de invertir. Después podrás ver al futuro positivamente, seguro de que tu inversión será fructífera.

Horóscopo de sexo paraAries

Suertudo, ¡ya que eres capaz de cumplir todas esas salvajes fantasías! Dile a tu pareja tus deseos más secretos. No seas tímido, estará más inclinada a aceptar de lo que te imaginas. Ambos disfrutan encendiéndose uno al otro con las palabras adecuadas. Después de un juego de palabras seductoras sabés lo que viene a continuación.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Aries Horóscopo de hoy
Trending
Contenido Patrocinado
Trending