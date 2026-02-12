Horóscopo de hoy para Capricornio del 12 febrero de 2026

Te preparas para vivencias sutiles y llenas de sentido. Los mensajes llegan en sueños, encuentros casuales o señales inesperadas. Hay algo valioso para ofrecer en silencio, sin exponerte demasiado. Al hacerlo, te alineas con una corriente de abundancia del cosmos.

Horóscopo de amor para Capricornio Como consecuencia de tu poca fiabilidad, puedes sin darte cuenta molestar a algunos buenos amigos con este tipo de comportamiento y tu relación también es probable que dura las consecuencias. Si eres soltero, tienes la tendencia a ser atraidita los demás y actuar de manera espontánea puede tener consecuencias negativas ya que conocer a otros puede ser problemático.

Horóscopo de dinero para Capricornio Si quieres invertir tus ahorros en algo nuevo, es el momento de hacerlo. Las personas son honestas y abiertas, asi que puedes confiar hasta en tu asesor bancario. El manejara tu efectivo con cuidado, no solo pensando en su propia ganancia. Si estás pensando invertir en algo más tangible, no dudes en pedir ayuda a otros. Si decides no hacerlo, no habrá consecuencias adversas.