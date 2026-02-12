window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Escorpio del 12 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 12 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_escorpio
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Escorpio

(10/23 – 11/22)

La prosperidad se manifiesta a través de oportunidades, regalos o apoyos inesperados. La familia cumple un rol clave en el crecimiento de tus recursos y patrimonio. Si la vida se muestra generosa, acepta con gratitud lo que llega: es fruto de tu recorrido.

Horóscopo de amor para Escorpio

Sientes que debes hacer algunos cambios. Las cansadas rutinas necesitan sacudirse y puede ser que provoques a los demás o a tu pareja para poder hacer el cambio en la situación que existe entre ustedes. Ellos responden y el resultado es probable que añada condimento a su relación y pruebe ser más inquietante de lo imaginado.

Horóscopo de dinero para Escorpio

Con respecto a las finanzas, puedes tener algunas experiencias poco placenteras el día de hoy y serás forzado a estar consciente de tu propia debilidad. Se fuerte cuando otros te hagan verte a tí mismo en el espejo, podría ser una experiencia positiva de aprendizaje. Te ayudará a prepararte para proyecto a gran escala. Evita las inversiones grandes por el momento.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

No estas en la moda de las posiciones excéntricas o eróticas. Tu pareja y tu están contentos de estar sintonizados a los mismos instintos para hacer el amor. Constantemente descubres facetas nuevas y excitantes con cada deliciosa caricia. Cierra tus ojos y solo siente.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Escorpio Horóscopo de hoy
Trending
Contenido Patrocinado
Trending