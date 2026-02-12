window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Géminis del 12 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 12 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Géminis

(05/21 – 06/20)

Personas nuevas llegan para ofrecerte otra mirada sobre la realidad, más entusiasta y abierta. Es tiempo de compartir ideas y dejarte orientar. Los consejos más valiosos provendrán de quienes traen saberes distintos, otras culturas o creencias que amplían tu perspectiva.

Horóscopo de amor para Géminis

Estas reticente a mostrar cualquier “da y toma” en tu relación. Otros cercanos a ti, notan que difícil te es mantener tu serenidad y relajarte. Viendo las cosas desde la perspectiva de tu pareja, te hace entender mejor que es exactamente qué es lo que está sintiendo antes de que tomes una decisión o hagas un compromiso.

Horóscopo de dinero para Géminis

La suerte está de tu lado en lo que respecta al dinero, puedes seguir adelante con una inversión. Sal al mundo mézclate con otras personas y en el momento correcto notarás cuando aparece la oportunidad correcta. Se cuidadoso y no tientes mucho a tu suerte.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Tú y tu pareja están haciéndolo bien en lo que se refiere al departamento de hacer el amor. Permite que tu pareja te consienta. De vez en cuando, deja que tu amante te muestre que es lo que quiere. No seas muy sumiso, ¡un estilo dominante también puede ser muy erótico!

