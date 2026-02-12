Horóscopo de hoy para Leo del 12 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 12 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Se abren nuevas oportunidades para sentirte pleno y vale la pena tomarlas. Si estás soltero, aparece alguien en sintonía con tus deseos; si tienes pareja, se enciende otra vez la chispa. En el juego amoroso, tu entrega y tu fuego encuentran respuesta.
