Horóscopo de hoy para Leo del 12 febrero de 2026

Se abren nuevas oportunidades para sentirte pleno y vale la pena tomarlas. Si estás soltero, aparece alguien en sintonía con tus deseos; si tienes pareja, se enciende otra vez la chispa. En el juego amoroso, tu entrega y tu fuego encuentran respuesta.

Horóscopo de amor para Leo La vida que compartes está llena de amor y afecto. Las personas que amas disfrutan cualquier tiempo que pasan contigo y te aprecian como un comprensivo y estimúlate ser querido. Tu enfoque natural te convierte en un deseable y atractivo socio, algo que puedes usar a tu favor, especialmente si eres soltero.

Horóscopo de dinero para Leo Las cosas no se ven bien en el frente financiero. Estas muy dudoso y no puedes tomar la iniciativa en el momento adecuado. Una falta de concentración hace que tu juicio sea titubeante. Evita hacer decisiones difíciles, porque es altamente probable que cometas un error y te crees problemas a tí mismo. Baja tu meta por el momento.