Horóscopo de hoy para Sagitario del 12 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 12 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Sagitario

(11/23 – 12/20)

Surgen grandes oportunidades que sabrás capitalizar. Confía en tus capacidades: esa actitud positiva será clave para avanzar. El entorno te acompaña con ideas y palabras de aliento. Con estímulo a favor, la motivación crece y te impulsa a ir más lejos.

Horóscopo de amor para Sagitario

Enfocándote en la forma en que te sientes, tus emociones parecen más accesibles y tienes una necesidad enorme de estar con alguien especial. Una actitud de confianza impresiona a las personas. Si eres soltero, checa tus contactos existentes, o trata y cultiva nuevos. Ponte activo, haz esa llamada personal y arregla una cita.

Horóscopo de dinero para Sagitario

¿Necesitas dinero para invertir en nuevos proyectos? Sigue adelante con tus planes, porque las circunstancias son favorables. Los amigos que te dan consejos están siendo honestos contigo la mayor parte del tiempo. Si quieres comprar algo puedes hacerlo ahora. Haras la elección adecuada, no te dejes engañar por el vendedor.

Horóscopo de sexo paraSagitario

No estas haciendo mucho esfuerzo en materia de amor. ¡Pero la verdad es que no lo necesitas! Tu pareja puede hacer algo del trabajo preliminar. Mientras tanto tú te relajas. Cualquier otra cosa sería demasiado, no estas exactamente en control total. Tus propios gritos de deleite no molestarán a tu pareja, todo es como debería de ser.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

