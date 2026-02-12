Horóscopo de hoy para Sagitario del 12 febrero de 2026

Surgen grandes oportunidades que sabrás capitalizar. Confía en tus capacidades: esa actitud positiva será clave para avanzar. El entorno te acompaña con ideas y palabras de aliento. Con estímulo a favor, la motivación crece y te impulsa a ir más lejos.

Horóscopo de amor para Sagitario Enfocándote en la forma en que te sientes, tus emociones parecen más accesibles y tienes una necesidad enorme de estar con alguien especial. Una actitud de confianza impresiona a las personas. Si eres soltero, checa tus contactos existentes, o trata y cultiva nuevos. Ponte activo, haz esa llamada personal y arregla una cita.

Horóscopo de dinero para Sagitario ¿Necesitas dinero para invertir en nuevos proyectos? Sigue adelante con tus planes, porque las circunstancias son favorables. Los amigos que te dan consejos están siendo honestos contigo la mayor parte del tiempo. Si quieres comprar algo puedes hacerlo ahora. Haras la elección adecuada, no te dejes engañar por el vendedor.