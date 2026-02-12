Horóscopo de hoy para Virgo del 12 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 12 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Es momento de recibir cuidado, afecto y algunas concesiones, como en la infancia. No eres una máquina. En medio de tanta actividad, permítete descanso y ocio. No siempre toca estar disponible para otros: acepta ayuda, protección y déjate mimar sin culpa.
