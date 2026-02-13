Horóscopo de hoy para Acuario del 13 febrero de 2026

Se cierra un ciclo lunar y pueden aflorar emociones nostálgicas. Aunque suelas buscar compañía, hoy necesitas recogimiento y reflexión. Es un buen momento para saldar deudas, materiales o emocionales, y liberar espacio interno para lo que viene, con una sensación de alivio duradero.

Horóscopo de amor para Acuario La atención que recibes te hace sentir contento y confiado sobre tu ser amado. Usando esa forma positiva que sientes, expresas lo que ha estado en tu corazón por tanto tiempo. Si eres soltero recibes una respuesta favorable de las personas que conoces que trae cambios positivos y duraderos para ti y las personas que te atraen.

Horóscopo de dinero para Acuario Una ráfaga de ideas no convencionales y propuestas vienen en camino. Aún cuando los viejos métodos han probado ser buenos, mantén abiertas todas tus opciones.. Las personas que te rodean pueden ver conexiones entre cosas que tu has pasado por alto. Pueden permitirte ver las cosas de forma diferente y hacer posible su desarrollo en nuevas formas dinámicas.