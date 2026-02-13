Horóscopo de hoy para Acuario del 13 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 13 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Se cierra un ciclo lunar y pueden aflorar emociones nostálgicas. Aunque suelas buscar compañía, hoy necesitas recogimiento y reflexión. Es un buen momento para saldar deudas, materiales o emocionales, y liberar espacio interno para lo que viene, con una sensación de alivio duradero.
