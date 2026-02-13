Horóscopo de hoy para Capricornio del 13 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 13 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La Luna en tu signo potencia tu firmeza para avanzar hacia tus metas. Todo lo que inicies hoy cuenta con buenas probabilidades de prosperar. Aumentan las responsabilidades, pero también las gratificaciones, gracias a la buena compañía que vuelve cada desafío más llevadero.
