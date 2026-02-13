Horóscopo de hoy para Capricornio del 13 febrero de 2026

La Luna en tu signo potencia tu firmeza para avanzar hacia tus metas. Todo lo que inicies hoy cuenta con buenas probabilidades de prosperar. Aumentan las responsabilidades, pero también las gratificaciones, gracias a la buena compañía que vuelve cada desafío más llevadero.

Horóscopo de amor para Capricornio Tus sentimientos hacia los demás están resaltados y cualquier preocupación previa se ha olvidado. Un acercamiento con la mente tan abierta ofrece una comprensión verdadera y mejora tu relación. Si aparecen problemas, hablen sobre ellos, acepten el compromiso. Mostrar simpatía ha probado ser la vía para el verdadero amor.

Horóscopo de dinero para Capricornio Manejaras los asuntos financieros con el aplomo usual y debes considerar diferentes tipos de inversiones. Una buena idea puede significar un buen futuro. Aun cuando solo estés buscando gangas, serás capaz de distinguir entre buenas y malas ofertas. ¡Saca provecho de ellas antes de que alguien más lo haga!