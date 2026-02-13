window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Escorpio del 13 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 13 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_escorpio
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Escorpio

(10/23 – 11/22)

El intercambio con personas de mayor experiencia te ofrece nuevas miradas para resolver dilemas afectivos o románticos. Hoy, incorporar pequeños gestos creativos aporta diversidad. Así, sin grandes esfuerzos, te apartas del tedio y mantienes activo el núcleo del aprendizaje.

Horóscopo de amor para Escorpio

Las personas te ayudan cuando compartes tus pensamientos e ideas con ellos en una manera abierta amigable. Puede ser que descubras que alguien más que no te habías dado cuenta también comparta aspiraciones similares a la tuya. Todo aquello que hagas en unión con otros tiene una calidad dinámica añadida. Usando las oportunidades que tus amigos de las redes sociales tienen para ofrecerte, cualquier cosa que hagas en unión con ellos tiene una calidad dinámica añadida.

Horóscopo de dinero para Escorpio

Tus finanzas no son exactamente muy sanas. No puedes llegar a ver los beneficios que pensabas ganar y haces un error sobre del otro. No hagas ninguna inversión a gran escala, tus asesores financieros están unidos para darte un mal negocio. Mantente con pequeñas inversiones para limitar cualquier daño potencial.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

Para ti, el sexo significa tranquilidad y relajación. Es posible que tu y tu pareja no sean tan aficionados a experimentar, sino que prefieren tomarse el tiempo y complacerse en un estilo más tranquilo de hacer el amor. Consiente a tu pareja con un tentador masaje corporal, bromea haciéndole esperar por las cosas más serias.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Escorpio Horóscopo de hoy
Trending
Contenido Patrocinado
Trending