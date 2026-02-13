Horóscopo de hoy para Leo del 13 febrero de 2026

Sentirás la necesidad de revisar hábitos diarios y dejar atrás consumos que restan vitalidad, como el tabaco o el alcohol. Es un buen momento para iniciar una alimentación más liviana, basada en frutas y líquidos. Contarás con apoyo profesional y mejoras visibles en tu bienestar.

Horóscopo de amor para Leo Si te sientes agitado o molesto no dejes que estos sentimientos molesten a las personas que más te importan o peor aún que te hagan enemistarte con ellas. Encuentras que aquellos que están cerca de ti te tienen que mostrar una gran cantidad de paciencia. Estas consciente de esto, imagina si tú tuvieras que lidiar con alguien que se portara como lo haces tú.

Horóscopo de dinero para Leo El dinero te está ocasionando problemas. No pierdas el tiempo tratando de compensar tu estado de ánimo deprimido comprando en exceso.Esto no ayuda para nada, y no tendrás dinero para cosas importantes. No tienes la sensación adecuado para las inversiones riesgosas, así que evitalas. Espera un poco, no arriesges ahora.