Horóscopo de hoy para Libra del 13 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 13 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Libra

(09/23 – 10/22)

El hogar se impregna de una atmósfera luminosa gracias a la ayuda desinteresada de quienes actúan como verdaderos guardianes. Aprovecha esta corriente favorable y hazla circular en la familia. Lo que se recibe crece al compartirse y ofrecerse, así riegas las raíces del árbol.

Horóscopo de amor para Libra

Empujándote hacia adelante te hace parecer despótico y a ratos poco agradable, causando problemas con tu vida amorosa o haciéndote difícil el que llegues a conocer a una nueva persona. Es aparente que los demás te encuentran ansioso de reconocimiento y les es un poco desconcertante. Reconsidera tu conducta y el impacto que tiene en los demás.

Horóscopo de dinero para Libra

Aun cuando sientes que el mundo es tuyo, trata de no comprarlo todo de una vez. Es importante que no permitas que tus exuberancias tomen el control de tu dinero, así que mantén vigiladas tus finanzas. Piensa dos veces si una compra es necesaria o no.

Horóscopo de sexo paraLibra

Tus deseos no dejan nada a tu imaginación; a cambio, vuelve esos sueños realidad. Tu vida sexual necesita un poco de energía o podría quedarse sin vapor. Sorprende al objeto de tu pasión con alguna ropa erótica o juguetes sexuales. Trata algunas nuevas técnicas durante los juegos previos. Con un poco de suerte entraras en el movimiento de las cosas: tu pareja está inspirada para hacer lo mismo por ti.

