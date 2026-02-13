Horóscopo de hoy para Libra del 13 febrero de 2026

El hogar se impregna de una atmósfera luminosa gracias a la ayuda desinteresada de quienes actúan como verdaderos guardianes. Aprovecha esta corriente favorable y hazla circular en la familia. Lo que se recibe crece al compartirse y ofrecerse, así riegas las raíces del árbol.

Horóscopo de amor para Libra Empujándote hacia adelante te hace parecer despótico y a ratos poco agradable, causando problemas con tu vida amorosa o haciéndote difícil el que llegues a conocer a una nueva persona. Es aparente que los demás te encuentran ansioso de reconocimiento y les es un poco desconcertante. Reconsidera tu conducta y el impacto que tiene en los demás.

Horóscopo de dinero para Libra Aun cuando sientes que el mundo es tuyo, trata de no comprarlo todo de una vez. Es importante que no permitas que tus exuberancias tomen el control de tu dinero, así que mantén vigiladas tus finanzas. Piensa dos veces si una compra es necesaria o no.