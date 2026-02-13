Horóscopo de hoy para Libra del 13 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 13 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
El hogar se impregna de una atmósfera luminosa gracias a la ayuda desinteresada de quienes actúan como verdaderos guardianes. Aprovecha esta corriente favorable y hazla circular en la familia. Lo que se recibe crece al compartirse y ofrecerse, así riegas las raíces del árbol.
