Horóscopo de hoy para Sagitario del 13 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 13 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
En temas de dinero, te inclinas por inversiones que embellecen y armonizan el hogar: una pintura, un objeto especial, una fuente de agua. También te dará satisfacción destinar recursos a un regalo para alguien de tu clan, poniendo lo material al servicio del afecto.
