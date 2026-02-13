Horóscopo de hoy para Sagitario del 13 febrero de 2026

En temas de dinero, te inclinas por inversiones que embellecen y armonizan el hogar: una pintura, un objeto especial, una fuente de agua. También te dará satisfacción destinar recursos a un regalo para alguien de tu clan, poniendo lo material al servicio del afecto.

Horóscopo de amor para Sagitario Cada comentario que haces is probable que sea interpretado de la peor manera posible y un inocente chiste puede ser interpretado como insulto. Si eres paciente con las personas evita que tengas que estar dando explicaciones constantemente de porque eres un manojo de nervios. Siempre trata de ser considerado de la misma manera en que esperas ser tratado por los demás.

Horóscopo de dinero para Sagitario El día de hoy es extremadamente prometedor para nuevas adquisiciones importantes. Tienes el instinto adecuado para una buena oferta y no te intimidas fácilmente. Tus amigos te darán un consejo honesto si lo necesitas. Invierte cualquier dinero extra en forma rentable.Las cosas irán sin problemas y estarás seguro de encontrar el tipo de acuerdo adecuado.