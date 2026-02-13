window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Virgo del 13 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 13 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Te reconocerás en el sentir de la persona que amas y el vínculo se afianza desde un compromiso que trasciende el plano terrenal. Si estás soltero, alguien especial puede ingresar de manera inesperada en tu vida, casi sin anunciarse, despertando una conexión sutil y envolvente.

Horóscopo de amor para Virgo

Auto confiado, relajado y de buen humor, mantienes a todos felices y esperas hacerla bien románticamente. Tus seres amados se reaseguran de tu preocupación y eres capaz de resolver asuntos que aparezcan entre ustedes. Nada evita que hagas nuevos amigos. Ser positivo así como realista te trae éxito.

Horóscopo de dinero para Virgo

Como no puedes saber lo que encierra el futuro y ya que las cosas pueden cambiar rápidamente, prepárate a ser flexible incluso en las cuestiones financieras.Si haces una inversión o una adquisición mayor en este momento puedes sufrir algunas consecuencias desagradables Si te dan este consejo, permanece escéptico y toma tiempo para considerarlo ya que la información que te den puede no ser la mejor.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Rara vez tienes tanto placer sexual como el que estas teniendo ahora. De hecho, estas tan insaciable que ni siquiera puedes pensar en nada más. Cada uno de los signos lujuriosos de tu pareja solo aumentan tu pasión por más. Quieres hacerlo bien, pero dale un descanso de vez en cuando. ¡No todo el mundo es un atleta sexual sin descanso!

