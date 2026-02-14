Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 14 febrero de 2026
El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo del 14 febrero de 2026. Chequea lo que deparan los astros para ti
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 14 de febrero de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
La exigencia y el afán de perfección se incrementan. Apóyate en tu experiencia para no tensarte de más. Buscar momentos de recogimiento, meditación, asociaciones simbólicas o cantos devocionales te ayudará a serenar la mente y encarar tus responsabilidades con mayor eficacia.
Tauro
04/20 – 05/20
Hoy puedes vislumbrar un nuevo sentido vital a través del contacto con personas de recorrido espiritual. Una charla, una intención bien dirigida o la guía sutil de amistades afines abre perspectivas. También te favorece explorar otras culturas y nutrirte de saberes que amplían tu visión.
Géminis
05/21 – 06/20
Tu agudeza mental es evidente, aunque a veces avanzas sin detenerte en lo esencial. Atiende aquello que pide ajuste interno. Ese trabajo silencioso repercutirá favorablemente en tu desempeño. En lo financiero, contarás con el apoyo y asesoramiento clave de una institución o figura influyente.
Cáncer
06/21 – 07/20
En los intercambios con otros, la fe, la comprensión y la búsqueda de sentido se vuelven prioritarios. Los vínculos se enriquecen cuando hay correspondencia tanto material como sutil. Cada encuentro trae un mensaje valioso: reconoce en el otro una experiencia significativa que deja huella.
Leo
07/21 – 08/21
Esta lunación facilita una depuración vinculada al bienestar físico y anímico. Te inspira a reorganizar tiempos y rutinas para cuidarte mejor. Actividades como el yoga resultan especialmente favorables, ayudándote a conectar cuerpo y psiquis desde un ritmo más constante y reparador.
Virgo
08/22 – 09/22
Esta lunación beneficia especialmente a los signos de tierra. En tu caso, el plano afectivo se activa. Si estás soltero, el amor puede llegar por distintos canales, mensajes o señales. Cuando identifiques lo que deseas, anímate a expresarlo y asumir compromiso.
Libra
09/23 – 10/22
La atención se orienta hacia el hogar y la vida doméstica. Es un buen día para ordenar, limpiar o introducir mejoras en tu espacio. También será clave aceptar sugerencias y apoyos externos, especialmente aquellos que ayuden a mejorar la convivencia y el clima cotidiano.
Escorpio
10/23 – 11/22
Es un buen día para poner en palabras lo que sientes, especialmente cuando la sensibilidad está a flor de piel. Ir al grano te ayuda a ordenar emociones y consolidar vínculos fraternos. Hablar desde la verdad y el corazón abre un espacio de aprendizaje compartido y comprensión mutua.
Sagitario
11/23 – 12/20
El buen criterio y la perspicacia te permitirán identificar oportunidades económicas. Si buscas respaldo, el entorno cercano estará de tu lado. El apoyo puede provenir de la familia o de bienes y propiedades, y la prosperidad se activa al recibir la ayuda de tu círculo cercano.
Capricornio
12/21 – 01/19
Tomas conciencia de la autoridad que has ganado gracias a tu experiencia. Es tiempo de decidir y asumir liderazgo recurriendo a la imaginación y con una actitud constructiva. No estarás solo: personas comprensivas acompañan tus pasos y endulzan tus oídos mientras te reafirmas.
Acuario
01/20 – 02/18
Las influencias planetarias te invitan a reducir el ritmo y hallar bienestar en el silencio y tu propia compañía. También surge la oportunidad de agradecer o devolver un gesto recibido. Descubrirás que lo material y lo espiritual operan juntos, alineándote con tu eje interior.
Piscis
02/19 – 03/20
Reconoces todo lo que puedes aportar a tu entorno. Al comunicarte con sensibilidad y sutileza, tus ideas comienzan a tomar forma concreta. Te rodeas de personas prácticas que colaboran contigo y, en conjunto, logran materializar proyectos con continuidad en el tiempo.