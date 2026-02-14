window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Acuario del 14 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 14 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_acuario
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

Las influencias planetarias te invitan a reducir el ritmo y hallar bienestar en el silencio y tu propia compañía. También surge la oportunidad de agradecer o devolver un gesto recibido. Descubrirás que lo material y lo espiritual operan juntos, alineándote con tu eje interior.

Horóscopo de amor para Acuario

Discute el plan con tu ser amado. Existen conversaciones intensas y deliberaciones que están en una etapa que es importante para los dos. Solo trabajando a través de detalles más ambiguos te formaras una imagen clara del panorama de tu relación. Si eres soltero, tus amigos se quedan contigo mostrándote entusiasmo y soporte en tus esfuerzos románticos.

Horóscopo de dinero para Acuario

Justo ahora, necesitas seguridad financiera, pero no dejes que el ser cuidadoso te vuelva tacaño. Estar con los pies en la tierra con un plan financiero bien pensado es suficiente.De cualquier forma, por lo pronto no habrá grandes sorpresas. Recompensate con algo pequeño en lugar de ignorarte tí mismo todo el tiempo.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Tú quieres estar al mando, así que deja esto absolutamente claro a tu pareja. ¿Entonces como puedes estimular tu vida sexual? Jugar un papel le funciona a algunas personas. El maestro dando a sus estudiantes mujeres una lección, o el plomero siendo seducido por una ama de casa desesperada. ¡Deja que tu fantasía sea salvaje!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Acuario Horóscopo de hoy
Trending
Contenido Patrocinado
Trending