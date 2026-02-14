Horóscopo de hoy para Capricornio del 14 febrero de 2026

Tomas conciencia de la autoridad que has ganado gracias a tu experiencia. Es tiempo de decidir y asumir liderazgo recurriendo a la imaginación y con una actitud constructiva. No estarás solo: personas comprensivas acompañan tus pasos y endulzan tus oídos mientras te reafirmas.

Horóscopo de amor para Capricornio Cuando consideras tus verdaderos sentimientos profundamente, tan intensidad te hace pensar exactamente donde estas parado con la persona que quieres y si quieres ser libre de las rutinas existentes o soñar en otra vida. No seas imprudente e irrealista, considera lo que quieres repartir y con quien tienes la posibilidad de iniciar algo nuevo.

Horóscopo de dinero para Capricornio Este es el mejor momento para salir y gastar. Comprate algo bonito, pero no te lo gastes todo en una sola cosa.En cambio invierte tu dinero de forma inteligente. Otras personas están siendo honestas contigo, así que no dudes en escuchar su consejo. Ya sea que pretendas comprar algo pequeño o estás invirtiendo en algo grande, no puedes perder, aún si gastas más de lo usual.