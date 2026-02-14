Horóscopo de hoy para Géminis del 14 febrero de 2026

Tu agudeza mental es evidente, aunque a veces avanzas sin detenerte en lo esencial. Atiende aquello que pide ajuste interno. Ese trabajo silencioso repercutirá favorablemente en tu desempeño. En lo financiero, contarás con el apoyo y asesoramiento clave de una institución o figura influyente.

Horóscopo de amor para Géminis Te confundes fácilmente y reaccionas pal con quien sea que se atreva a criticar tu comportamiento. Trata de permanecer alejado de tus seres queridos que ya están al tanto de que necesitas espacio para ti mismo y no juzgues su conducta tan rápido. Confía en que tu mal humor desaparecerá tan rápido como apareció.

Horóscopo de dinero para Géminis Estas tratando los asuntos financieros con total relajación, otros estarían estresados y con dudas, pero tu manejas la situación con sencillez y calma.Tienes el coraje suficiente para actuar en el momento oportuno y lograr ganancias. No te extralimites, porque el orgullo viene antes de la caída y puedes arruinar todo lo que has logrado.