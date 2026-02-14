Horóscopo de hoy para Leo del 14 febrero de 2026

Esta lunación facilita una depuración vinculada al bienestar físico y anímico. Te inspira a reorganizar tiempos y rutinas para cuidarte mejor. Actividades como el yoga resultan especialmente favorables, ayudándote a conectar cuerpo y psiquis desde un ritmo más constante y reparador.

Horóscopo de amor para Leo Si tienes algún a pequeña diferencia con tu pareja, trata de no ser tan brutalmente honesto, esto puede ser muy doloroso y eventualmente puedes arrepentirte de lo que dijiste. Mejor responde a sus necesidades y adoptar un acercamiento mucho más diplomático y atender la causa de sus preocupaciones más rápido.

Horóscopo de dinero para Leo Tus finanzas están pasando por una fase turbulenta. Tu piensas que tus decisiones siempre son correctas pero en la realidad ese no es el caso. Pronto se hará obvio que tus inversiones no son del todo rentables. No culpes a otros, frena tu orgullo y acepta que tu distanciamiento es lo que ha ocasionado esta miseria.