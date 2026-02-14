Horóscopo de hoy para Libra del 14 febrero de 2026

La atención se orienta hacia el hogar y la vida doméstica. Es un buen día para ordenar, limpiar o introducir mejoras en tu espacio. También será clave aceptar sugerencias y apoyos externos, especialmente aquellos que ayuden a mejorar la convivencia y el clima cotidiano.

Horóscopo de amor para Libra Si encuentras desacuerdos es importante que respondas a las necesidades de las personas que quieres, aun cuando creas que te están presionando demasiado por la respuesta. Cuando todos se hayan calmado, es más fácil que las diferencias que probablemente tienen una larga historia, se resuelvan más pronto.

Horóscopo de dinero para Libra Quieres el escenario perfecto para solucionar las cuestiones financieras perfectas. Por supuesto que debes ser cuidadoso como siempre cuando se trata de dinero. Tienes el instinto correcto para escoger inversiones sensatas y el consejo que recibes es mucho más concluyente que en otras ocasiones. Una compra grande, como una casa o un coche no te perturba.