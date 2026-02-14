Horóscopo de hoy para Virgo del 14 febrero de 2026

Esta lunación beneficia especialmente a los signos de tierra. En tu caso, el plano afectivo se activa. Si estás soltero, el amor puede llegar por distintos canales, mensajes o señales. Cuando identifiques lo que deseas, anímate a expresarlo y asumir compromiso.

Horóscopo de amor para Virgo Cualquier sugerencia que hagas a tus seres queridos tiene poco impacto y pasa casi desapercibida. Si pareces despreciar a tu pareja o si estas en un tono protector, cuando muestres tu punto, puede ser que termines cayendo junto con ellos. Trata de dar a los demás el tiempo para reconocer sus errores en lugar de tratarlos tan mal.

Horóscopo de dinero para Virgo Con respecto a las finanzas, puedes tener algunas experiencias poco placenteras el día de hoy y serás forzado a estar consciente de tu propia debilidad. Se fuerte cuando otros te hagan verte a tí mismo en el espejo, podría ser una experiencia positiva de aprendizaje. Te ayudará a prepararte para proyecto a gran escala. Evita las inversiones grandes por el momento.