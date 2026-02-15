window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Acuario del 15 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 15 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

La percepción extra sensorial aumenta y te impulsa a buscar espacios de recogimiento. Reflexionar te permitirá cerrar asuntos pendientes y soltar cargas innecesarias. Es un día propicio para poner un punto final donde hacía falta y recuperar una sensación de libertad personal muy interna.

Horóscopo de amor para Acuario

Quieres mejorar tus relaciones y mostrarle a tu ser amado que tan deseoso estas de cumplir tus sueños, haciendo un esfuerzo dejas de lado tu necedad que no te sirve para lograr ningún propósito. Si estas soltero eres más seguro e invitas, tratando a la gente que conoces con respeto, te reafirmas dejándoles saber quién eres.

Horóscopo de dinero para Acuario

Habla con tus buenos amigos sobre negocios. Tienes facilidad para obtener información útil y eres capaz de obtener buenos tips de otras personas. Si eres lo suficientemente valiente y dinámico para ponerlos en práctica, seguramente te beneficiarás de ellos.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Tu vida personal está llena de emoción y sensualidad. No te sorprendas si tu pareja te detiene cuando vas hacia la puerta y te haga el amor en ese sitio. Tú también deberías pensar en una respuesta ingeniosa. Usa algo sexy, usa un poco de esa colonia embriagadora o tomen un baño de burbujas juntos. ¡Deja que las cosas se desarrollen a partir de allí!

