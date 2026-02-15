Horóscopo de hoy para Capricornio del 15 febrero de 2026

La Luna en tu signo te ayuda a ordenar prioridades y a enfocar tus metas con mayor determinación. Ganas espontaneidad para expresar lo que sientes sin reservas. En el plano amoroso, se abre un clima distinto que invita a tomar iniciativas y a salir de viejas inercias.

Horóscopo de amor para Capricornio Hay muchas fuentes de inspiración en tu vida romántica. Tal vez tu pareja sugiera maneras de hacer tu vida amorosa más excitante y exhilarante. Si eres soltero un amigo sugiere un plan que amplia tus horizontes, úsalo como una excusa para para salir fuera y buscar compañía estimulante tan seguido como puedas.

Horóscopo de dinero para Capricornio Tus finanzas van bien. Sabes cómo negociar para obtener ventaja, aun cuando regatees con alguien. Hoy se abrirán más opciones para tí , así que haz nuevos contactos porque serán extremadamente útiles para tu futuro.Tus instintos saludables te avisarán si algo empieza a ir mal.