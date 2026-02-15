Horóscopo de hoy para Capricornio del 15 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 15 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La Luna en tu signo te ayuda a ordenar prioridades y a enfocar tus metas con mayor determinación. Ganas espontaneidad para expresar lo que sientes sin reservas. En el plano amoroso, se abre un clima distinto que invita a tomar iniciativas y a salir de viejas inercias.
